Mãe e duas filhas morrem carbonizadas em incêndio na Zona Oeste do Rio

Rio – Uma mulher de 40 anos e suas duas filhas, de 4 e 8 anos, morreram carbonizadas após um incêndio atingir a casa onde viviam em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta sexta-feira (12). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga se o caso pode ter sido criminoso.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Santa Cruz foi acionado às 3h10 para combater as chamas em uma residência localizada no Condomínio Morada do Sol, na Estrada Vitor Dumas. A ocorrência foi encerrada por volta das 5h45. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.
No local, os militares encontraram três vítimas fatais: Regiane Kelly Teixeira, de 40 anos, e suas duas filhas, de 4 e 8 anos.
O namorado de Regiane, Fábio Bezerra, de 34 anos, também estava na casa no momento do incêndio, mas conseguiu escapar. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Pedro II com ferimentos leves. A unidade informou que ele já recebeu atendimento e foi liberado.
A Polícia Civil afirmou que diligências seguem em andamento para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do possível crime.
O 27º BPM (Santa Cruz) também atuou na ocorrência, isolando a área para os trabalhos da perícia.
