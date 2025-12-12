Obras da estação Gávea avançam com início das detonações para ligação até São Conrado

As obras da estação de metrô da Gávea entraram em uma nova fase nesta quinta-feira (11), com o início das detonações de um trecho de 60 metros de rocha que abrirá caminho para a ligação até São Conrado.



Segundo o Governo do Estado, essa etapa prevê a escavação da plataforma, do mezanino e do restante do túnel que conectará as estações São Conrado e Gávea. Pelo cronograma inicial, o trabalho começaria apenas em fevereiro de 2026, após o esvaziamento de 60 milhões de litros de água acumulados nos dois poços de cerca de 50 metros de profundidade, que ajudavam a estabilizar a estrutura. A retirada, porém, foi concluída em novembro, três meses antes do previsto.



“Esse avanço só foi possível graças a um grande esforço de diálogo, responsabilidade e articulação institucional para superar os impasses. Construímos um acordo jurídico sólido, que viabiliza a retomada das obras com segurança, transparência e respeito ao dinheiro público”, afirmou o governador Cláudio Castro.



A secretária de Transportes e Mobilidade Urbana, Priscila Sakalem, acompanhou o início das detonações e reforçou a relevância da estação. “A Gávea é peça-chave na ampliação da Linha 4 e na conexão entre a Zona Sul, a Barra da Tijuca e toda a Região Metropolitana. Cada avanço traz mais qualidade de vida, segurança no deslocamento e respeito ao tempo do cidadão”, destacou.



Ao longo dos próximos 12 meses, cerca de 140 mil toneladas de rocha serão removidas por caminhões basculantes. Paralelamente, seguem os preparativos para a instalação da via permanente, além da construção das estruturas de saídas de emergência e rotas de fuga.



A inauguração da estação está prevista para o segundo semestre de 2028. A promessa original era entregar o terminal em 2016, mas as obras foram interrompidas por falta de recursos.