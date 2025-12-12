Falso guia é preso por extorquir turistas estrangeiros no Rio

Um falso guia turístico, investigado por extorsão qualificada contra turistas estrangeiros, foi preso nesta quinta-feira (11) no bairro do Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. Yuri de Oliveira Pessôa Montovani, de 27 anos, possui um extenso histórico criminal. O caso é conduzido pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat).



Yuri é apontado como autor da extorsão praticada contra um turista sul-coreano e um indiano em 21 de setembro, na Estrada das Paineiras, próximo ao Trem do Corcovado. Na ocasião, ele abordou as vítimas e as direcionou para um estacionamento irregular e afastado.



O criminoso ofereceu carona em sua motocicleta até a estação do Trem do Corcovado, entrou no local de forma irregular usando um crachá e, ao final do passeio, coagiu os turistas a pagar R$ 300 pelo estacionamento e R$ 1.700 por supostas entradas já compradas.



Com dificuldades para concluir o pagamento por cartão, as vítimas foram ameaçadas. Yuri tomou a chave do carro e as obrigou a acompanhá-lo até um caixa eletrônico em um supermercado no Rio Comprido, na Zona Central. Sob coação, os turistas utilizaram diversos cartões até que duas transações — uma de R$ 1.000 e outra de R$ 700 — fossem efetuadas. Ele também exigiu dinheiro em espécie.



O falso guia foi localizado nas proximidades do Centro de Visitantes Paineiras, quando se preparava para iniciar uma corrida de moto com duas turistas estrangeiras ao mesmo tempo. Seu histórico inclui registros por extorsão, associação criminosa, ameaça, crimes contra a economia popular, desacato, desobediência e porte de arma.