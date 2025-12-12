Maior rede de abastecimento da América do Sul, Ceagesp fica 40 horas sem luz e afirma prejuízos

Cerca de 3 mil comerciantes do entreposto foram afetados com a falta de energia elétrica após vendaval em SP; serviço foi retomado na manhã desta sexta, 12

Os mais de três mil comerciantes da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) contabilizam nesta sexta-feira, 12, os prejuízos causados após mais de 40 horas sem energia elétrica. O serviço foi restabelecido no local por volta das 8h, e o funcionamento está sendo retomado ao longo do dia. A Ceagesp é o maior entreposto da América do Sul no abastecimento de frutas, legumes, verduras, peixes e flores.

"Assim como os milhões de paulistanos, a Ceagesp também está entre os clientes afetados pela demora da Enel em retomar o fornecimento de energia elétrica à cidade de São Paulo", diz trecho do comunicado.

Cerca de 670 mil unidades consumidoras ainda estão sem luz na Grande São Paulo, segundo a Enel. Na quarta-feira, quando ventos de até 98 km/h atingiram a região, eram 2 milhões de clientes sem energia elétrica. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 1,3 mil chamados relacionados a quedas de árvores.

Em nota, a Enel informou que o evento climático "causou danos severos à infraestrutura elétrica". "Para acelerar a recomposição do sistema, a distribuidora tem mobilizando cerca de 1.600 equipes em campo ao longo do dia", afirmou.

"A Enel reforça que suas equipes seguem comprometidas com a operação de atendimento a emergências. Em algumas localidades, o restabelecimento é mais complexo, porque envolve a reconstrução da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos", explicou a concessionária.