Após caos de vendaval, forte chuva coloca cidade de SP em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira, 12, por causa da chuva forte que atinge a capital. O alerta foi emitido pelo Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) às 15h10 e vale para todas as regiões da cidade, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros.

Segundo o CGE, o tempo abafado favoreceu a formação de áreas de instabilidade, e a chuva começou com mais força no extremo da Zona Sul, com tendência de se espalhar para outras regiões. Há risco de alagamentos e rajadas de vento.

O estado de atenção vale para a Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Sudeste, Centro, além das marginais Tietê e Pinheiros. Na Zona Leste, o alerta começou às 15h15.

A Prefeitura orienta que a população evite circular por ruas alagadas e não tente atravessar áreas com correnteza. Durante a chuva, a recomendação é ficar em local seguro, longe da rede elétrica, e não se abrigar debaixo de árvores.

Motoristas devem planejar os deslocamentos e ficar atentos a possíveis bloqueios de vias e congestionamentos. Informações sobre o trânsito podem ser consultadas pelo telefone 156, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

SP registrou maior vendaval desde 1963

A capital paulista registrou nesta semana um vendaval histórico com ventos de até 98 km/h. A velocidade nunca tinha sido aferida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) desde o início das medições, em 1963. O vendaval se formou sob influência de um ciclone extratropical formado no Sul do País nesta semana.

O fenômeno climático provocou transtornos em cascata na cidade. Quase 300 voos foram cancelados nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos entre quarta e quinta, e mais 1,2 milhão de imóveis ficaram sem energia.