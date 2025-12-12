Escola Paulista de Direito investe R$ 80 mi em mudança de sede e focará no segmento premium

A Escola Paulista de Direito (EPD) mudará de endereço a partir do primeiro semestre de 2026, para um novo prédio na Bela Vista, na cidade de São Paulo. O endereço é o mesmo onde ficava a FGV Direito, que desde o ano passado se instalou em novo local na mesma região. O investimento na nova unidade foi de R$ 80 milhões em toda a estrutura, que inclui recursos tecnológicos.

No local serão atendidos os alunos dos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado.

A instituição tem o objetivo de futuramente implantar um programa de doutorado. Segundo o empresário Chain Zaher, dono do Grupo SEB, que controla a EPD, a mudança reforça a aposta da empresa no segmento de cursos "premium", no qual as mensalidades são maiores. "Esse prédio foi pensado para abrigar inovações em direito, MBAs e outros cursos, sendo a casa exclusiva do direito", afirmou.

Com a mudança, os cursos da EPD devem passar também por uma modernização e contarão com a participação de alguns dos principais nomes do direito brasileiro, contando com terão juristas renomados entre os professores. "É também para eu poder trazer os melhores professores do Brasil, e ministros do STF Supremo Tribunal Federal, STJ Superior Tribunal de Justiça, juristas, profissionais, a gente quer fazer um negócio diferente aqui então não é quantidade, mas qualidade", afirmou.

O imóvel ocupado atualmente pela EPD, na Avenida Liberdade, será desocupado ainda no final deste ano.