Ethan Hawke diz se arrepender por infância 'difícil e complicada' da filha, Maya Hawke

Ethan Hawke lamentou que a infância da filha, a também atriz Maya Hawke, de 27 anos, tenha sido "difícil e complicada". A confissão foi feita em conversa com Sydney Sweeney em novo vídeo da série Actors on Actors, da Variety.
"Muitas coisas na infância dela foram realmente muito difíceis e complicadas, e coisas que lamento por ela", admitiu o ator, sem entrar em detalhes. Ele já falou em outras ocasiões sobre a criação dos filhos sob os holofotes: Maya e Levon, de 23, são frutos da relação com a atriz Uma Thurman. Eles foram casados entre 1998 e 2003, finalizando o divórcio no ano seguinte.
Para ele, saber que a filha também seguiria o caminho das artes foi tranquilizador. "Quando ela tinha uns 4 anos, eu sabia que seria uma artista. E eu sabia que ela seria uma artista muito boa. Pintar com aquarela, dançar e cantar eram o refúgio dela durante toda a infância", lembrou Hawke.
Ele resgatou uma memória de quando Maya tinha cerca de 13 anos. "Uma professora perguntou: 'Maya, você é feliz?' Porque estavam preocupados com ela. E ela respondeu algo como: 'Vocês acham mesmo que essa é a pergunta?' Eu pensei: 'Eu amo essa menina'", recordou o ator.
Segundo ele, Maya respondeu à professora que existiam perguntas muito mais interessantes do que aquela. "'Sou feliz? Não. Mas não aspiro à felicidade.' Então, nunca me preocupei com a ideia dela seguir carreira artística, porque sabia que isso salvaria sua vida", acrescentou o pai.
Maya seguiu os passos dos pais e ganhou notoriedade pelos papéis em Era uma Vez em... Hollywood, de Tarantino, e na série Stranger Things. Nos últimos anos, ela também trabalhou com Wes Anderson em Asteroid City e com a própria mãe, Uma, em The Kill Room. Em 2024, estrelou Wildcat, em que foi dirigida por Ethan. Além de atriz, Maya também aposta na carreira musical.