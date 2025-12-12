Formação original do Barão Vermelho se reúne para turnê

Depois do sucesso de reunião dos Titãs, entre 2023 e 2024, agora é a vez de o Barão Vermelho original se reencontrar nos palcos. A turnê Barão Vermelho - Encontro vai juntar Roberto Frejat (guitarra e voz), Guto Goffi (bateria), Mauricio Barros (teclados) e Dé Palmeira (baixo), os fundadores do Barão.

Promovida pela 30e, a mesma que promoveu a do Titãs, a turnê já tem dois shows anunciados para 2026: 30/4 na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro, e 23/5, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos já estão em pré-venda exclusiva para clientes do Itaú e, no dia 15/12, começa a venda para o público geral.

Para essas duas primeiras apresentações, a produtora anunciou a participação do cantor Ney Matogrosso, nome fundamental na história do Barão, e do guitarrista Fernando Magalhães, efetivo na banda desde o final dos anos 1980.

Atualmente, o Barão é formado por Rodrigo Suricato, que assumiu os vocais da banda em 2017, quando Frejat anunciou sua saída definitiva do Barão, Goffi, Barros e Magalhães. Essa formação dará um tempo nos shows, voltando à estrada assim que a turnê Encontro acabar.

No mesmo dia em que a turnê é anunciada, a gravadora Som Livre coloca nas plataformas digitais a faixa Você Me Acende, do Barão, até então nunca lançada oficialmente nos meios digitais de música. A canção, que tem Cazuza nos vocais, foi gravada em 1983 e fez parte da novela Louco Amor, da TV Globo. Trata-se de uma versão em blues da canção lançada por Erasmo Carlos em 1966.

A história do Barão Vermelho

Banda formada no início dos anos 1980, o Barão encontrou, em um primeiro momento, em Cazuza, seu letrista e vocalista perfeito. Indicado por Léo Jaime, que recusou o convite para entrar na banda, Cazuza é a voz dos três primeiros álbuns do Barão, Barão Vermelho (1982), Barão Vermelho 2 (1983) e Maior Abandonado (1984). São dessa fase os sucessos Pro Dia Nascer Feliz, Todo Amor Que Houver Nessa Vida e Bete Balanço.

Com a saída de Cazuza da banda, em 1985, Frejat assumiu os vocais a partir do álbum Declare Guerra, de 1986, sem alcançar o sucesso dos anteriores. Em 1987, com a canção Quem Me Olha Só, de Arnaldo Antunes e Frejat, foi incluída na trilha sonora da novela O Outro.

O reencontro com o sucesso só ocorreu em 1988, com a balada dançante Pense e Dance, que fez parte da novela Vale Tudo. Em 1996, com o álbum de covers batizado de Álbum, o Barão emplacou pelo menos três faixas: o samba, transformado em rock, Malandragem Dá Um Tempo, lançada originalmente por Bezerra da Silva, nas paradas de sucesso; Vem Quente Que Estou Fervendo, hit da época da Jovem Guarda; e releitura da balada Amor, Meu Grande Amor, de Angela Ro Ro.

Puro Êxtase, lançada em 1998, foi o último grande sucesso da banda, ainda com Frejat nos vocais. O cantor deixou o Barão em 2017, para se dedicar à carreira solo.

Barão Vermelho - Encontro

30/4/26 - Rio de Janeiro

Farmasi Arena

R$ 395/R$ 1.065

23/5/2026 - São Paulo

Allianz Parque

R$ 195/R$ 1.645