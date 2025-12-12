Em 'Três Graças', estátua é roubada após plano de Gerluce; saiba como será

O plano de Gerluce (Sophie Charlotte) para roubar a estátua de Arminda vai acontecer, após dias de planejamento. As cenas irão ao ar neste sábado, 13, em Três Graças. "Acredito que o público pode esperar realmente ação dessa sequência", diz Sophie.



Joaquim (Marcos Palmeira), Misael (Belo), Júnior (Guthierry Sotero) e Viviane (Gabriela Loran) aguardam Gerluce no ferro velho para acertarem os últimos detalhes do plano. Todos estão nervosos, mas certos de que é o melhor a se fazer para salvar os doentes da Chacrinha.



No dia seguinte, o grupo sai na caminhonete batizada de Nazaré rumo ao bairro da Aclimação. Claudia (Lorrana Moussinho) observa toda a movimentação e conta para Rogério (Eduardo Moscovis). Tensa, Gerluce aguarda seus aliados dentro do casarão, já que irá se passar por vítima do assalto para desviar as suspeitas sobre o grupo, enquanto cuida de Josefa (Arlete Salles).



A grande virada na trama

Mas nem tudo sai como planejado: a primeira pessoa que avista o bando entrando na mansão, usando máscaras, é Arminda (Grazi Massafera). Ela pensa se tratar de uma brincadeira, até que Joaquim ameaça Gerluce, e ela percebe que é um assalto. Raul (Paulo Mendes) aparece para conferir o que está acontecendo e fica na mira dos quatro. A cozinheira Gisleyne (Glaura Lacerda) também chega na sala ao ouvir os gritos e é proibida de se afastar.



Arminda mantém sua pose arrogante, e Joaquim aproveita para puxá-la pelo braço e ordena que lhe mostre todos os cômodos da casa. Todos são obrigados a seguir o grupo pelos corredores. Quando passam pelo quarto da estátua, Arminda diz a Joaquim que não tem a chave, mas com um olhar, Gerluce confirma que esse é o local e o grupo consegue entrar após uma atitude inesperada de Josefa. Dentro do quarto, acontece muita confusão e bate-boca, enquanto Arminda tenta convencer de que a estátua é falsa, na esperança de que não a levem.

Toda a situação é registrada ao lado de fora da porta de vidro, sem perceber, por Cristiano (Davi Luis Flores), que vive filmando tudo o que acontece pela vizinhança com seu celular. Uma prova que poderá ser usada posteriormente para desvendar o crime.

Bastidores

A sequência que marca a trama da novela foi realizada sob a direção de Luiz Henrique Rios, após dois dias de ensaio. Sophie Charlotte, em comunicado oficial, conta que a gravação uniu três elementos importantes da novela: ação, suspense e comédia. "Tentamos trazer esse encontro entre algo muito sério, com impacto de verdade, e o humor que aparece depois. É uma sequência assustadora e também engraçada. São cinco pessoas que nunca fizeram isso e tem tudo para dar errado."

A atriz também comenta que o acontecimento irá transformar a jornada da protagonista e de outros personagens. "Gerluce vai ter de lidar com algo distante dos próprios valores. E ainda conviver com um detetive que representa justamente a ética da lei. É um corte na novela, definitivo. O impacto atinge todo mundo", revela.