Empresa mostra como seria mansão recusada por João Gomes

A busca de João Gomes por seu lar dos sonhos tem encontrado obstáculos. Pretendendo erguer residência em dois terrenos do condomínio de luxo Alphaville, em Petrolina, Pernambuco. Em episódio do podcast Prosa do Sertanejo, o cantor revelou que ele e a esposa, Ary Mirelle, procuraram arquitetos dispostos a trabalhar num casarão de alpendre, mas não gostaram dos designs propostos.

"Ninguém queria fazer uma casa de alpendre no Alphaville", contou o cantor em entrevista. "Queriam só fazer essas casas quadradas. Com todo respeito aos arquitetos, mas essas casas quadradas…"

"Tive que pagar o arquiteto, comprei o terreno… Se quiser, o terreno tá lá [disponível]", brincou João.

Responsável pelo projeto, a empresa Gama Arquitetura, de Petrolina (PE), respondeu à história do cantor em suas redes sociais. Em uma postagem no Instagram, o escritório compartilhou imagens do design proposto, além de uma captura de tela de uma reunião com os clientes.

"Nos desculpe, João. Faltou mais comunicação nessa primeira fachada. Mas ao final da terceira revisão da fachada o projeto foi aprovado e ficamos alegres com isso", disse a empresa na legenda. "O condomínio também aprovou o projeto."

De acordo com o jornal Extra, a Gama Arquitetura afirmou que desenvolveu um novo projeto, aprovado por João após algumas alterações. A empresa agora aguarda aval do cantor para dar início à obra. A casa será construída na extensão de dois terrenos, que têm área total de 600m².