As delegacias mapearam toda a estrutura criminosa que controlava a área do Az de Ouro e identificou os membros da quadrilha e as funções específicas, como líderes operacionais, gerentes do tráfico, distribuidores de armas e responsáveis pela arrecadação e movimentação financeira.

Segundo o delegado Thiago Neves, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) demonstrou "movimentações extremamente atípicas" de pessoas ligadas ao setor de finanças do grupo. "Foi identificado um núcleo financeiro e um núcleo responsável pelo roubo de veículos".