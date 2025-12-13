'Tropa do Cesar' tocava o terror na Zona Norte do Rio

A investigação identificou 36 criminosos, entre eles membros da 'Tropa do Cesar', que porta armas, intimida moradores, organiza ataques por domínio territorial da região. Segundo o delegado titular da DRF, Thiago Neves, os integrantes do grupo se identificavam por meio de codinomes, o que ajudou 'Galo' a se manter longe da mira da polícia e sem anotações criminais. O bandido chegou a viajar para fora do país por cerca de 15 dias neste ano.

"Ele passava incólume até então, sem nenhum mandado de prisão, e isso resultou até na possibilidade da ida para Paris em junho. Ele era intitulado como 'Galo', era a 'Tropa do Galo', e o homem abaixo dele é o Cesar, uma figurinha que a gente até então não tinha identificado, mas hoje, com os mandados de busca e apreensão, conseguimos identificá-lo e iremos solicitar a prisão dele também", adiantou.