A quadrilha ainda atuava como 'tribunal do tráfico'. A Civil descobriu que um morador do Az de Ouro foi morto e esquartejado porque criminosos desconfiaram que ele colaborava com a polícia.
"Nós temos vídeos da liderança do Comando Vermelho, Doca, 'Gardenal' e BMW amarrando moradores e passeando na comunidade com correntes até a morte. Isso é um norte das lideranças dessa facção. O que acontece nesse tribunal nessa comunidade (Az de Ouro), acontece em dezenas de comunidades dominadas do CV", detalhou o diretor da DGPE, delegado André Neves.