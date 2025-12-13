Após boatos sobre bastidores de novela, Giovanna Lancellotti sai em defesa de Grazi Massafera

Rio - Grazi Massafera, de 43 anos, voltou ao centro das atenções nas redes sociais após rumores sobre um suposto clima difícil nos bastidores da novela "Três Graças", da Globo. Um perfil no X (antigo Twitter) afirmou que a atriz teria fama de antipática entre colegas de elenco.



De acordo com a publicação, Grazi costumaria cumprimentar apenas atores com quem contracena diretamente e manteria distância de outros profissionais da produção. O mesmo perfil também citou um possível desentendimento recente com um caracterizador, ocorrido durante uma gravação, relacionado a ajustes no cabelo da atriz.



As alegações não passaram sem resposta. Giovanna Lancellotti, de 32 anos, colega de profissão, comentou a publicação e saiu em defesa de Grazi. "Duvido. Ela é muito legal. Muito mesmo. E essas matérias são muito sensacionalistas. Aff, melhorem".



Até o momento, Grazi Massafera não se pronunciou sobre os rumores.



Na novela, a atriz interpreta Arminda, a vilã da trama. A personagem é viúva do ex-sócio da Fundação Ferette, que desapareceu em circunstâncias misteriosas, e mantém uma relação secreta com Santiago Ferette, vivido por Murilo Benício. O núcleo conta ainda com Arlete Salles no papel de Josefa, mãe de Arminda, e Paulo Mendes como Raul, filho da personagem.