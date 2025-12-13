Guerra entre criminosos provoca novo tiroteio na Zona Oeste

Rio - Uma guerra entre criminosos provocou um novo tiroteio no Catiri, em Bangu, na Zona Oeste, entre a noite de sexta (12) e madrugada deste sábado (13). Na ocasião, bandidos chegaram a atravessar ônibus e caminhões no acesso à comunidade para dificultar a entrada da polícia.



De acordo com a Polícia Militar, equipes realizaram um reforço no policiamento na Avenida Brasil, altura de Bangu, após tentativa de fechamento da via.



"Em rápida ação do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), na madrugada deste sábado (13), o fluxo de trânsito na faixa lateral da Av. Brasil encontra-se totalmente desobstruído, após uma tentativa de bloqueio feita por criminosos com o uso de um coletivo", disse.



Segundo relatos, traficantes da Vila Kennedy tentaram invadir a comunidade. Investigações indicam que a localidade funciona como um ponto estratégico de logística, servindo de base do Comando Vermelho para ataques no Catiri, na Carobinha e, mais recentemente, no Largo do Correia.

A região sofre com intensa onda de violência há meses devido à disputa de território.