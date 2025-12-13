Inmet: vendaval em área atendida pela Enel-SP foi o mais prolongado em 19 anos

Os ventos fortes que atingiram São Paulo no começo desta semana foram o mais prolongados já registrados na área de concessão da Enel Distribuição do Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As rajadas atingiram um pico de 82,8 km/h.

"Desde o início das medições em 2006, é a primeira vez que a estação meteorológica Mirante de Santana registra uma sequência tão prolongada de ventos superiores a 70 km/h na cidade de São Paulo", afirma em nota.

As condições meteorológicas adversas tiveram impacto significativo nas operações de restabelecimento. O vendaval contínuo causou novas interrupções enquanto as equipes trabalhavam para religar os clientes, informa o Inmet.

O blecaute se iniciou na última terça, mas se intensificou na quarta-feira, após a passagem de fortes ventos pela capital e pela região metropolitana de São Paulo. Quase 500 mil consumidores ainda seguem sem energia.