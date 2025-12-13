Ludmilla e Nando Reis são as principais atrações do Réveillon de Niterói

Rio - A Praia de Icaraí, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, terá como atrações musicais Ludmilla e Nando Reis no réveillon 2026. A virada de ano contará ainda com queima de fogos em seis pontos da cidade e um esquema especial de segurança, limpeza e mobilidade.

Segundo a Prefeitura de Niterói, a expectativa de público para a festa na Praia de Icaraí é de cerca de 400 mil pessoas. O show de fogos também acontecerá em outros cinco locais: Praia de Itaipu, Santa Rosa (monumento de Nossa Senhora Auxiliadora), Caramujo (Pesc) e Vila Ipiranga (reservatório).

"O Réveillon é um dos eventos que mais movimentam a economia da cidade. A festa gera trabalho, fortalece o setor de serviços, impulsiona a rede hoteleira e atrai visitantes que escolhem Niterói pela qualidade da nossa programação e pela segurança. Queremos que moradores e turistas vivam uma virada de ano especial, com alegria, tranquilidade e orgulho da nossa cidade", afirma o prefeito Rodrigo Neves.

A programação da festa começa às 20h com a apresentação de um DJ e da orquestra do Aprendiz Musical, o maior programa de iniciação musical do Brasil e integrante do Pacto Niterói Contra a Violência.

Às 21h, o cantor Nando Reis sobe ao palco e, em seguida, às 23h, é a vez da escola de samba Unidos do Viradouro. À meia-noite, terá 16 minutos de queima de fogos, distribuídos em cinco balsas posicionadas ao longo da orla de Icaraí. Após a virada, o show da cantora Ludmilla encerra a noite.

Para reduzir os impactos em crianças com Transtorno de Espectro Autista, idosos, animais e pessoas sensíveis ao barulho, a cidade adotará fogos de baixo estampido.

A prefeitura, em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, vai realizar barreiras de segurança para acesso ao bairro de Icaraí, onde haverá revista para recolhimento de garrafas de vidro e será proibido o uso de caixas de som e churrasqueiras na praia.

Além disso, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) terá operação reforçada, com 720 garis, sendo 400 profissionais em Icaraí e outros 320 distribuídos pelos demais pontos da cidade.

Réveillon 2026 no Rio

A cidade do Rio prepara para o Réveillon de 2026 o que promete ser o maior festival de música do Brasil. Serão 13 palcos espalhados em diversos bairros, com 70 atrações de artistas de MPB, samba, gospel, entre outros. A festa principal, que acontece na Praia de Copacabana, Zona Sul, terá shows de grandes nomes da música, como Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Alcione e João Gomes. A expectativa é de que as apresentações pela cidade atraiam 5 milhões de pessoas.

A aguardada queima de fogos em Copacabana terá 12 minutos. O espetáculo será realizado, pela primeira vez, por 19 balsas espalhadas pelo mar, que antes eram 10, para garantir que não haja problemas como o da última virada, quando o público se queixou que a fumaça excessiva atrapalhou a visibilidade de quem estava no local.

