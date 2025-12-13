PM morto em acidente durante perseguição é sepultado

Rio - O sepultamento do 3º sargento da Polícia Militar Joelson da Silva Dalbem, 42 anos, que sofreu um acidente durante uma perseguição na Avenida Carvalhães, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, acontece na manhã deste sábado (13) no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.



O velório teve início na noite de sexta (12) na sede do 39ºBPM. Por volta das 9h, um cortejo saiu do batalhão em direção ao cemitério.



Dalbem estava em motopatrulhamento, na noite de quinta-feira (11), quando tentou realizar um cerco a um suspeito em uma motocicleta roubada. Durante a ação, ele acabou colidindo em um caminhão-pipa e não resistiu. O militar estava na corporação desde 2011.



Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o caso. “Que seu legado e sua Honra permaneça conosco! Tá doendo muito! Te Amo”, disse a mulher dele.



"Nós policiais perdemos um irmão de farda, perdemos um amigão fantástico, a família perdeu um pai dedicado, a polícia e a sociedade perderam um profissional de extremo valor e competência. Irmão, que você descanse em paz! Honra e glória eterna ao nobre guerreiro! Você era diferenciado", afirmou um amigo.



Ainda em homenagem, a Prefeitura de Belford Roxo decretou luto oficial de três dias na cidade.