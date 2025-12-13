Rocinha recebe pela primeira vez complexo natalino tecnológico

Rio - A Rocinha, na Zona Sul, receberá pela primeira vez uma cidade natalina tecnológica nos mesmos padrões das grandes capitais e bairros nobres do Rio de Janeiro, a partir deste sábado (13), às 19h. Trata-se do projeto Natal Encantado da Rocinha, idealizado há dois anos por João Bosco, presidente da Associação de Moradores da favela.

A inauguração acontecerá na Via Ápia, com a presença de autoridades, lideranças comunitárias e parceiros institucionais. O espaço funcionará todos os dias, das 19h às 1h da manhã, até o mês de janeiro.

A ideia surgiu do sonho de ver a comunidade inserida no mesmo cenário de beleza, magia e estrutura que sempre marcaram regiões como Copacabana e Lagoa. A partir disso, a Associação de Moradores iniciou a construção do projeto, desenvolveu o conceito, articulou parcerias e apresentou a proposta à Light e à Secretaria de Estado de Cultura.

Após um ano de tentativas, o projeto foi aprovado e, em 2025, a Rocinha terá um complexo natalino tecnológico, com decoração iluminada, estrutura interativa e uma programação inédita dentro de uma comunidade.