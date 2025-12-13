Ator de 'O Máscara' e 'Pulp Fiction', Peter Greene, é encontrado morto em Nova York

O ator Peter Greene, de 60 anos, conhecido por interpretar vilões em filmes como "O Máscara" e "Pulp Fiction", foi encontrado morto em seu apartamento em Manhattan, Nova York, nesta sexta-feira, 12.

A informação foi confirmada pelo empresário do artista, Gregg Edwards, ao site Deadline. O agente do ator não revelou a causa da morte.

Atualmente, Greene se dedicava às gravações do filme "Mascots", ao lado de Mickey Rourke, e do documentário "From the American People: The Withdrawal of USAID".

À imprensa norte-americana, o empresário do artista explicou como chegou até o corpo do ator: "Fui informado de que havia uma música tocando no apartamento de Greene por mais de 24 horas, o que levou à realização de uma verificação", afirma.

O empresário disse ainda que havia conversado com o ator no início da semana e a morte causou surpresa.

O ator deixa uma irmã e um irmão.

Carreira

Peter Greene nasceu em Montclair, no estado de Nova Jersey, em 8 de outubro de 1965. Ele iniciou a carreira de ator aos 20 anos, enquanto vivia em Nova York,

Durante sua trajetória, ele construiu uma carreira no cinema e na televisão, com destaque para interpretação de personagens criminosos e vilões.

Em 1994, interpretou o vilão Dorian em "O Máscara", protagonizado por Jim Carey. No mesmo ano, encarou outro personagem emblemático: Zed, em "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino.

Ambos os papéis ajudaram Greene a consolidar sua imagem como um ator que interpretava personagens sombrios de forma excelente.

Em 1993, antes dos papéis em "O Máscara" e "Pulp Fiction", Peter Greene foi protagonista do filme "Clean, Shaven", no qual interpretou um homem com esquizofrenia suspeito de assassinato.

A atuação foi elogiada pela crítica do The New York Times, que afirmou que Greene transformou o papel "em um personagem intensamente angustiado e volátil, alguém que nem precisava se cortar para chamar a atenção do público".

Além de papéis principais, Greene teve participações marcantes em "Os Suspeitos", em que interpretou Redfoot, um receptador que fornece informações a um grupo de criminosos sobre um roubo a um joalheiro que termina com a morte da vítima.

Já em "Dia de Treinamento", viveu Jeff, um detetive que acaba sendo baleado por Alonzo Harris, personagem de Denzel Washington, no contexto de uma tentativa de encobrir o assassinato a sangue-frio de um ex-agente da divisão de narcóticos.