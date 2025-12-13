Marido visita Isabel Veloso em hospital e relata complicações

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, compartilhou um story em seu Instagram atualizando o estado de saúde da influenciadora na tarde deste sábado, 13. Ele relatou "complicações" e afirmou que "é impossível não se impressionar".

"Isabel teve algumas complicações nesses dias. O tratamento tem sido difícil e, por momentos, refratário. Hoje fui visitá-la.... Sinceramente, é impossível não se impressionar. Mesmo em um momento tão delicado, ela segue sendo forte, segue sendo luz. Isabel consegue iluminar até os dias mais difíceis. Você é inspiração. Você é luz. Te amo", escreveu.

Isabel Veloso está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital desde o dia 26 de novembro. À época, exames apontaram excesso de magnésio em seu sangue.

Ela chegou a receber alta e foi para o quarto, mas posteriormente passou por um quadro grave de pneumonia que a fez retornar à UTI, onde foi intubada.

A influenciadora passou por diversos problemas de saúde nos últimos anos, desde que foi diagnosticada com um linfoma de hodgkin em 2021.

Segundo relatos seus e de sua família nas redes sociais, também foi diagnosticada com outras doenças como hepatite e pancreatite recentemente. Em outubro, ela passou por um transplante de medula óssea.