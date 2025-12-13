Retiro dos artistas lança 'vaquinha' para custear presentes de Natal a seus moradores

O Retiro dos Artistas anunciou a criação de uma "vaquinha" online para arrecadar recursos e comprar presentes de Natal para seus moradores. Recentemente, uma sequência de fotos em que diversos artistas seguram placas com o que desejam ganhar teve repercussão nas redes sociais.

"Recebemos tantas mensagens querendo ajudar que decidimos abrir esse espaço para quem quiser contribuir. Colocamos uma meta aproximada (R$ 25 mil), apenas como referência, já que temos mais de 50 residentes e cada pedido é especial. Mas não é obrigatório alcançar exatamente esse valor. Doem o quanto sentirem no coração. Cada contribuição faz diferença", explica comunicado divulgado pela instituição.

Por volta das 16h deste sábado, 13, já haviam sido doados R$ 6,9 mil reais. "O valor arrecadado será usado exclusivamente para comprar esses presentes", destaca o Retiro dos Artistas. É possível realizar a contribuição através do site da "vaquinha" online ou via chave-pix (retiro@vakinha.com.br).

O Retiro dos Artistas é uma instituição no Rio de Janeiro que conta com serviços médicos, fisioterapia, alimentação, entre outros, para seus moradores (em sua maioria, artistas idosos com contribuições consideradas relevantes à cultura nacional).

Participaram da dinâmica recentemente os atores Piucha, Jaime Leibovitch, Rita Maia, Adonis Karan e Marcos Oliveira. Entre os pedidos estão aparelhos eletrônicos, máquina de costura e até reencontros com familiares ou desejos por saúde.