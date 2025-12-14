Delegado foi baleado na operação mais letal do Brasil

Dos 121 mortos na megaoperação, que mobilizou mais de 2,5 mil agentes contra o Comando Vermelho (CV), deflagrada no dia 28 de outubro, quatro eram policiais - dois militares e dois civis - e 117 foram anunciados como suspeitos pela Polícia Civil.

A ação já havia se tornado a mais letal do estado e, com o número de mortos atualizado, virou a maior da história do Brasil. Segundo o balanço das forças de segurança, 58 pessoas morreram na terça-feira (28), dia da megaoperação.

Já na quarta (29), 63 corpos foram encontrados em uma área de mata da Vacaria, na Serra da Misericórdia, onde aconteceram os principais confrontos entre as forças de segurança e traficantes. Moradores levaram todos os cadáveres até a Praça São Lucas, no Complexo da Penha.