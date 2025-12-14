'Vaquinha' pra recuperação

Na última sexta-feira (12), Bernardo abriu 'vaquinha' nas redes sociais para arcar com os custos do tratamento e da prótese. Na publicação, ele ressalta que estava na linha de frente da megaoperação.

"No confronto, fui atingido. Um tiro de fuzil, que rasgou minha coxa e tudo mudou em um segundo. Eu perdi um pedaço de mim no combate, mas essa experiência não vai me parar. A ajuda de vocês não é apenas para pagar uma prótese, é para financiar o meu retorno e continuar minha luta em defesa de toda a sociedade", disse.

Apesar disso, o governo do estado do Rio de Janeiro garantiu que irá arcar com todos os custos do tratamento do policial civil, inclusive com a prótese.