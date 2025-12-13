Morre Haroldo Costa, ator e escritor, aos 95 anos

Haroldo Costa, ator e escritor, morreu neste sábado, 13. A informação foi divulgada pela família em seu perfil de Instagram. "Em breve iremos dar as informações sobre velório e sepultamento", diz a nota, que não informa a causa da morte.

O início de sua carreira remete ao Teatro Experimental do Negro, ainda na década de 1950. Como artista, também trabalhou na televisão.

Chegou a escrever diversos livros, incluindo alguns sobre Carnaval, assunto do qual era especialista e chegou a ser comentarista em algumas ocasiões. Entre eles, 100 Anos de carnaval no Rio de Janeiro, lançado em 2001.