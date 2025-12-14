Hoje é Dia: Olavo Bilac e Nuno Roland são destaques da semana

O início da última quinzena de 2025 tem como destaques nomes históricos da cultura nacional e também datas de reflexões sociais no Brasil e no mundo.

No dia 16 de dezembro, celebra-se o nascimento de Olavo Bilac, há 160 anos. Conhecido como o “príncipe dos poetas brasileiros”, Bilac deixou marcas na literatura parnasiana no país. Ele foi destaque de uma edição do História Hoje (da Radioagência Nacional) em 2015:

Outro escritor de renome lembrado na semana é Érico Veríssimo. No dia 17, o nascimento dele completa nada menos do que 120 anos. Autor de O Tempo e o Vento e Incidente em Antares, ele se consolidou como uma das vozes mais importantes da literatura brasileira do século XX. O História Hoje também contou sua trajetória, em 2017:

No campo da música, temos os 50 anos da morte do cantor catarinense Nuno Roland. Ele integrou a equipe da Rádio Nacional na sua inauguração e foi intérprete (com o Trio Melodia) de clássicos da Era de Ouro do rádio. Sua voz ficou conhecida em hinos como do Botafogo e Fluminense. Programas da própria Rádio Nacional, como o Rádio Sociedade e Revista Rio, já falaram dele:

Datas de reflexão

A semana também destaca datas de reflexão sobre causas sociais e coletivas. No dia 14, o Brasil celebra o Dia Nacional de Combate à Pobreza, instituído pela Lei nº 11.172 de 2005. A data foi destaque no Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em 2023.

O dia 18 é marcado pelo Dia Internacional dos Migrantes. A data, criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), reforça a importância da solidariedade e do respeito às populações que deixam seus países em busca de melhores condições de vida, um tema cada vez mais presente no cenário global. A Agência Brasil, o Revista Brasil (da Rádio Nacional) e o Repórter Brasil já destacaram a data e reforçaram como o país é um dos principais destinos de imigrantes.

Já no dia 20, a agenda internacional também traz o Dia Internacional da Solidariedade Humana, instituído em 2005, para reforçar valores de cooperação entre povos e nações diante de desafios coletivos. Em 2013, o Caminhos da Reportagem (TV Brasil) falou sobre o tema:

Para fechar a semana, um chá. Ou melhor, o Dia Internacional do Chá. Ele é celebrado no dia 15 de dezembro. A origem vem de uma resposta à crise da indústria do setor em 1998 e é uma oportunidade de valorizarmos essa bebida que faz parte do dia a dia das pessoas. Matérias da TV Brasil, Rádio Nacional e Radioagência Nacional mostram que, se tomado na medida certa, o chá pode ser aliado da saúde.

*Confira a lista completa de efemérides de 14 a 20 de dezembro de 2025

Guerra Civil Iugoslava: Acordo de Dayton é assinado em Paris pelos líderes da República Federal da Iugoslávia, Croácia e Bósnia Herzegovina (30 anos) Dia Nacional de Combate à Pobreza - comemoração no Brasil, instituída pela Lei nº 11.172, de 6 de setembro de 2005 Morte do escrivão português Pero Vaz de Caminha (525 anos) - fez parte da frota de Pedro Álvares Cabral, navegador português que reivindicou a posse das terras do Brasil em nome de Portugal, e foi responsável por descrever as primeiras impressões na chegada ao país, em 1500 Usina Nuclear de Chernobil é desligada (20 anos) Dia Nacional da Economia Solidária Dia Internacional do Chá - começou como uma resposta à crise da indústria do chá em 1998. Tem como finalidade chamar atenção para os problemas da produção do chá que os trabalhadores das plantações enfrentam Dia do Arquiteto e Urbanista - em homenagem a Oscar Niemeyer, nascido nesta data Primeira transmissão da Rádio Nacional do Alto Solimões (19 anos) Nascimento do poeta fluminense Olavo Bilac (160 anos) - conhecido como "o príncipe dos poetas brasileiros" Nascimento do político, advogado e industrial mineiro João Pinheiro da Silva (165 anos) Morte do professor, filólogo, poeta pernambucano e membro fundador da Academia Brasileira de Letras José Júlio da Silva Ramos (95 anos) Rei D. João VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves (210 anos) Tratado internacional, firmado em Portugal, do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990 (35 anos). Firmado com o objetivo de criar uma ortografia unificada para o português, a ser usada por todos os países de língua oficial Portuguesa Nascimento do compositor alemão Ludwig van Beethoven (255 anos) Nascimento do escritor gaúcho Érico Veríssimo (120 anos) Inauguração do Museu do Amanhã (10 anos) - o projeto é de um dos arquitetos mais arrojados do mundo, o espanhol Santiago Calatrava Morte do compositor, maestro e professor fluminense Francisco Manuel da Silva (160 anos) - foi o autor de uma única peça que se tornou célebre: a melodia do atual Hino Nacional Brasileiro O líder cocaleiro Evo Morales, do Movimento ao Socialismo (MAS), é eleito o primeiro presidente indígena da história da Bolívia (20 anos) Dia Nacional do Museólogo - comemorado por brasileiros conforme Decreto de 31 de maio de 2004, pelo qual também se criou a "Semana dos Museus" no Brasil Dia Internacional dos Migrantes Aprovação da Lei 3.848, de autoria do deputado federal João Batista de Vasconcellos Torres, que constituía a criação da Universidade Federal Fluminense (UFF) (65 anos) Morte do cronista capixaba Rubem Braga (35 anos) Morte do compositor pernambucano Edgar Ferreira (30 anos) Morte do psiquiatra alemão Alois Alzheimer (110 anos) - realizou notáveis contribuições no estudo da doença que leva o seu nome Fundação do Núcleo Bandeirante (69 anos) Nascimento do escritor, pesquisador de MPB, jornalista, historiador, crítico e radialista baiano Ricardo Cravo Albin (85 anos) - durante o mês de novembro de 2004, nas comemorações dos seus 30 anos de serviços prestados à Rádio MEC, foram feitos na emissora vários programas em sua homenagem, como o "Especial RCA", apresentado em duas partes, e ainda o "Ao vivo entre amigos", programa no qual recebeu diversos convidados com os quais trabalhou nos 30 anos de carreira na emissora Morte do cantor catarinense Reinold Correia de Oliveira, o Nuno Roland (50 anos) - em 1936 foi para o Rio de Janeiro, onde assinou contrato com a Rádio Nacional, inaugurando a emissora e seu "cast", em 12 de setembro daquele ano Morte da atriz fluminense Nicette Bruno (5 anos) Papa João Paulo II anuncia a instituição da Jornada Mundial da Juventude (40 anos) Dia Internacional da Solidariedade Humana - comemoração instituída pela ONU na Resolução nº 60/209, de 22 de dezembro de 2005

