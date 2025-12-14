Motociclista morre em colisão com carro e ônibus em Água Santa

Rio – Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo três veículos na Linha Amarela, sentido Fundão, na altura do acesso 2, em Água Santa, na Zona Norte, na manhã deste domingo (14). A vítima pilotava uma motocicleta.



De acordo com a Lamsa, concessionária responsável pela via, a colisão envolveu um carro e um ônibus, além da moto. Não há registro de outros feridos.



Duas faixas seguem interditadas para o trabalho da perícia. No sentido Barra, o tráfego flui normalmente, enquanto no sentido Fundão há lentidão no trecho.

As polícias Civil e Militar atuam no local. A vítima ainda não foi identificada.