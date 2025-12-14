Após confronto em São Gonçalo, PM recupera carro roubado

Rio - A Polícia Militar recuperou um carro roubado após confronto com criminosos no bairro Mutuá, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, neste sábado (13).



Segundo a corporação, os ocupantes do carro, com a ajuda de um motociclista, atacaram equipes do 1°BPM, batalhão recém-inaugurado no município, durante uma tentativa de abordagem. Na ação, um bandido acabou ferido, sendo socorrido a um hospital da região. Os demais conseguiram fugir.



Durante uma consulta, os agentes constataram que o veículo havia sido roubado momentos antes na Avenida Paulo Lemo, no mesmo bairro. Com o suspeito, celulares, dinheiro em espécie e uma bolsa feminina foram apreendidos.



A ocorrência ficou a cargo da 72°DP (Mutuá).