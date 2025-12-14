Estações do metrô terão pontos de vacinação nesta segunda

Rio - As estações de metrô Botafogo e Carioca/Centro receberão, nesta segunda-feira (15), postos de vacinação contra a variante JN.1 da covid-19, influenza, tríplice viral, febre amarela e antitetânica.

Todas as pessoas a partir de seis meses de idade podem tomar a vacina da gripe. Enquanto a vacinação contra o sarampo e a febre amarela é voltada para adultos de até 59 anos que nunca tenham tomado alguma dessas ou ambas, conforme calendário estabelecido pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Já a vacina atualizada contra a covid-19, toda a população com 12 anos ou mais pode tomar a dose de reforço.

Para se imunizar nas estações, os interessados devem apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

A ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com o MetrôRio, tem como objetivo ampliar o acesso à vacinação a locais de grande movimentação e expandir a proteção da população contra as doenças neste período de festas de fim de ano, quando há um intenso fluxo de pessoas .



Serviço

Data: 15 de dezembro



Estação: Botafogo (corredor principal, próximo ao acesso A – São Clemente)

Horário: das 9h às 16h

Estação: Carioca/Centro (no mezanino, próximo à academia Smart Fit)

Horário: das 8h30 às 15h30