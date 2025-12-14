Homem morre baleado em tentativa de assalto na Zona Norte

Rio - Um homem morreu baleado em uma tentativa de assalto no bairro de Grajaú, Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (13).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Vila Isabel foi acionado por volta das 23h20 a Rua Sabará, esquina com Caçapava, para atender Paulo Roberto Pires da Rocha, de 71 anos. Os militares encontraram a vítima em estado grave e encaminharam ao Hospital Federal do Andaraí, mas ele não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 6º BPM também foram acionados. No local, a equipe do Corpo de Bombeiros já havia socorrido o homem a unidade de saúde. A PM encaminhou a ocorrência para a 20ª DP (Vila Isabel).



A Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a autoria do crime.