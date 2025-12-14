Roberto Carlos sofre acidente com Cadillac em gravação de especial de Natal da Globo

O cantor Roberto Carlos sofreu um acidente durante as gravações de clipe do especial de fim de ano da TV Globo, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A emissora divulgou nota neste domingo, 14, informando sobre o ocorrido.

"Nesta madrugada, durante gravação do clipe de abertura do especial de fim de ano da TV Globo em Gramado, houve uma falha no freio do Cadillac conduzido pelo cantor Roberto Carlos, que atingiu três carros da equipe do artista", informou a nota.

Segundo a TV Globo, Roberto Carlos e outras três pessoas de sua equipe foram levados ao hospital Arcanjo São Miguel, atendidos para exames e liberados.