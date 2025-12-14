Fuvest: reflexão sobre perdão é tema da redação da 2ª fase

O perdão foi o tema da redação da segunda fase do vestibular da Fuvest, principal porta de entrada para a Universidade de São Paulo (USP) neste domingo, 14. A prova contemplou também questões de língua portuguesa. O último dia de prova da segunda etapa será nesta segunda-feira, 15.

Os candidatos receberam duas propostas de redação:

Texto dissertativo-argumentativo a partir da frase temática "O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado";

Carta a um personagem hipotético que o teria acusado falsamente da prática de um ato moralmente reprovável, explicando a razão pelas quais concederia ou não o perdão.

A redação trouxe seis bases de apoio ao vestibulando:

Súplica de oficial nazista provoca reflexão sobre limites do perdão, de Juliana de Albuquerque;

Tudo é Rio, de Carla Madeira;

poesia Mar Novo, de Sophia de Mello Breyner Andresen;

fotografia Cessar-fogo em Gaza permite o regresso à casa, de Abdel Kareem Hana/AP;

música Tá Perdoado, de Arlindo Cruz;

Iaiá Garcia, de Machado de Assis.

De acordo com a Fuvest, a prova trouxe 10 questões discursivas de português, que abordaram interpretação de textos, gramática e literatura, com base na lista de obras obrigatórias do vestibular, como Nebulosas, de Narcisa Amália.

Uma das questões destacadas pela organização é a que trouxe a fotografia Serra Pelada, de Sebastião Salgado, incluída pelo jornal The New York Times em uma seleção de 25 imagens que definem a modernidade desde 1955.

A crise climática também foi discutida a partir de uma charge de Jean Galvão, enquanto a prova propôs reflexões sobre como as pessoas vêm se transformando em uma "nuvem de dados", com base em artigo do jornalista e professor Marcelo Soares.

Outros títulos também abordados foram:

As meninas, de Lygia Fagundes Telles;

A visão das plantas, de Djaimilia Pereira de Almeida;

Memórias de Martha, de Julia Lopes de Almeida;

Opúsculo Humanitário, de Nísia Floresta;

Canção para ninar menino grande, de Conceição Evaristo.

No ano passado, o tema da Fuvest foi "As relações sociais por meio da solidariedade". Como base, a prova apresentou trechos de obras literárias que expunham aspectos sociais, econômicos, culturais, políticos e biológicos da solidariedade, extraídos dos livros Quincas Borba (Machado de Assis), Água Funda (Ruth Guimarães) e Um Defeito de Cor (Ana Maria Gonçalves), além de versos de Cazuza, ideias do filósofo Edgar Morin e a visão de líderes do G-20.