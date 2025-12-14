Osasco garante lugar no pódio do Mundial de Clubes feminino de vôlei

Campeão em 2012, o Osasco repetiu 1994 e 2011, quando também ficou em terceiro. Em 2010 e 2014, o time da grande São Paulo foi vice. O Praia Clube, por sua vez, igualou o desempenho das últimas três edições, em que caiu nas semifinais e perdeu a disputa pelo bronze, terminando o torneio em quarto lugar.

Depois de um primeiro set com domínio osasquense, o time de Uberlândia (MG) esboçou reação, mas não aproveitou a vantagem construída ao longo da segunda parcial, quando esteve a um ponto de empatar o jogo, e sucumbiu ao bloqueio paulista - foram 12 pontos no fundamento durante a partida, contra dois do rival. No terceiro set, o Osasco repetiu o desempenho do começo do confronto, controlando as ações desde o início, e sacramentou a vitória em um ataque da ponteira Maiara Basso.

A oposta argentina Bianca Cugno, com 21 pontos, brilhou como maior pontuadora do Osasco e da partida - a ponteira norte-americana Payton Caffrey, com 18 pontos, foi o destaque do Praia. Ao final do jogo, o técnico Luizomar de Moura foi para a torcida comemorar e cantar. O treinador é ídolo histórico do time paulista.

A final será totalmente italiana, entre Conegliano - da ponteira Gabi Guimarães, capitã da seleção brasileira - e Scandicci. O duelo no Pacaembu começa às 16h30 (horário de Brasília). O confronto reedita a final da última Liga dos Campeões da Europa, vencida pelo Conegliano, que busca o tetra mundial. O Scandicci mira o primeiro título.

Mundial masculino

O Brasil também será sede do Mundial de Clubes masculino, que começa terça-feira (16), em Belém. É a quarta vez nos últimos cinco anos que a competição acontece no país. Em 2021 e 2022, o torneio foi em Betim (MG), enquanto Uberlândia recebeu o evento na temporada passada.

Dos oito participantes, três são brasileiros: Sada Cruzeiro, Vôlei Renata e Praia Clube. A Raposa, atual campeã e dona de cinco títulos, está no Grupo B, com Perugia, da Itália; Osaka Bluteon, do Japão, e Swehly, da Líbia. Os mineiros encaram os japoneses na terça, às 10h, abrindo a competição.

Os outros representantes do país ocupam o Grupo A, junto de Warta Zawiercie, da Polônia, e do Al-Rayyan, do Catar. Também na terça-feira, o Praia, terceiro da última Superliga, enfrenta os cataris às 17h. Por fim, às 20h30, o Vôlei Renata, vice nacional para o Cruzeiro, mede forças com os poloneses.

O único brasileiro a ter vencido o Mundial masculino foi o Cruzeiro, em 2013, 2015, 2016, 2021 e 2024. Em 1990, na edição de Milão, na Itália, e no ano seguinte, em São Paulo, o Banespa foi vice. O Vôlei Renata, que chegou a Campinas (SP) em 2010, surgiu como continuidade ao projeto do Banespa.