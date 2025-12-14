Roberto Carlos está 'sem maiores problemas' após acidente com Cadillac em Gramado

O cantor Roberto Carlos dirigia um modelo dos anos 1960 de Cadillac vermelho quando se envolveu em um acidente na madrugada deste domingo, 14, em Gramado, na Serra Gaúcha. O artista gravava o videoclipe de abertura do seu especial de fim de ano da TV Globo quando perdeu o controle do veículo ao subir uma ladeira, desceu de ré e atingiu outros três carros e uma árvore.

O cantor e outras três pessoas da equipe foram encaminhadas para atendimento e, na sequência, liberados. Roberto Carlos estava na Serra Gaúcha para a gravação do seu especial de fim de ano, cujo show foi realizado na noite de sexta-feira, 12, no Serra Park, com a presença de 4 mil pessoas, de acordo com a TV Globo.

Em nota, a assessoria de imprensa do cantor disse que ele foi liberado do hospital "sem maiores problemas". "Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho e tranquilizamos a todos informando que os envolvidos passam bem", completou.

De acordo com o Jornal de Gramado, o ator realizou gravações em algumas das principais vias do centro do município gaúcho, como a Avenida Borges de Medeiros, uma das mais conhecidas dos turistas.

No show do especial, Roberto Carlos se apresentou em companhia de convidados especiais. A lista inclui João Gomes, Jorge Ben Jor, Fafá de Belém, Supla e Sophie Charlotte.

A canção O Cadillac está entre as 23 escolhidas para a apresentação. A exibição é prevista para 23 de dezembro.

O cantor é conhecido por seu Cadillac Eldorado vermelho, o qual já foi referenciado até em shows. Ele já havia aparecido recentemente com o veículo conversível no começo do ano, utilizado para chegar ao seu cruzeiro, que partiu do Porto de Santos.

Repertório do especial de Roberto Carlos 2025:

1 - Abertura

2 - Emoções

3 - Esse Cara Sou Eu

4 - Eu Tenho A Senha (RC e João Gomes)

5 - Fé (RC e João Gomes)

6 - Amigo

7 - Eu Sou Terrível (RC e Jorge Ben)

8 - Chove Chuva (RC e Jorge Ben)

9 - Luz Divina

10 - Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo (RC e Fafá de Belém)

11 - Já Se Passaram Os Anos / Cómo Pasaron Los Años (RC e Fafá de Belém)

12 - O Calhambeque

13 - O Cadlilac

14 - Detalhes

15 - Nossa Senhora

16 - Garota de Berlim (RC e Supla)

17 - Tutti Frutti / Hound Dog / Blued Suede Shoes / And I Love Her (RC e Supla)

18 - Meu Menino Jesus

19 - Proposta (RC e Sophie Charlotte)

20 - As Canções Que Você Fez Pra Mim (RC e Sophie Charlotte)

21 - Jesus Cristo

22 - Eu Ofereço Flores

23 - Noite Feliz