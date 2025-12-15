Seguranças 'traíras' do bicheiro passaram informações para os algozes

Thyago trabalhava como segurança de Bid e forneceu informações sobre a localização do bicheiro para os executores ao longo do trajeto no qual eles estavam, além de não ter tentado defender o chefe no momento do ataque. Já Carlos Diego abandonou propositalmente seu posto de vigilância, sob a falsa alegação de que teria se perdido, e repassou informações estratégicas sobre o deslocamento da vítima.

O julgamento teve duração de dois dias e terminou na noite da última sexta-feira (12). Os condenados não poderão recorrer em liberdade, permanecendo presos para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme decisão do Juízo.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio, a execução de Bid teve como mandante o bicheiro Bernardo Bello. Wagner Dantas Alegre, segurança do mentor do assassinato, é apontado como autor dos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, causando-lhe graves lesões e o óbito. Os dois são os próximos a serem julgados pelo crime.