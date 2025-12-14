Enel diz que fornecimento de energia chegou a 99%, mas há 'casos mais complexos' por resolver

A Enel informou neste domingo, 14, que o fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo "está voltando ao padrão de normalidade". A empresa admitiu, no entanto, que ainda há "alguns casos mais complexos" para serem resolvidos.

Segundo comunicado enviado pela empresa ao Estadão na noite deste domingo, a complexidade de tais casos se refere a "reconstrução de rede, que envolve troca de cabos, postes e outros equipamentos".

Na manhã deste domingo, 14, a empresa havia publicado em seu site um aviso indicando o restabelecimento da "energia para 99% dos clientes que tiveram o fornecimento afetado pelo ciclone extratropical" nos dias 10 e 11.

De acordo com informações do Mapa da Falta de Luz em São Paulo, divulgadas pela própria Enel, às 20h32, há 37.575 clientes com interrupção de energia na cidade de São Paulo, o equivalente a 0,64% do total de imóveis (5,8 milhões).

Na noite de sexta-feira, 12, a Justiça de São Paulo acolheu uma ação civil ajuizada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública que determinava o restabelecimento de energia elétrica aos imóveis ainda afetados pelo 'apagão' em até 12 horas. A multa, em caso de descumprimento, foi fixada em R$ 200 mil/hora.

Desde a quarta-feira, 10, a cidade chegou a ter um pico de 2,2 milhões de imóveis, afetando milhões de habitantes em variadas regiões. Segundo alerta da Defesa Civil de São Paulo, há risco elevado de transtornos em todo o Estado até a próxima terça-feira, 16 (confira mais detalhes aqui).

Em entrevista ao Fantástico exibida neste domingo, 14, o presidente do Conselho de Administração da Enel no Brasil, Guilherme Lencastre, foi questionado sobre uma possível resolução de 100% dos casos.

"A dinâmica de estar sem energia numa distribuidora acontece normalmente. Não posso dizer que vai ter zero cliente [com problemas]. Mas a situação da crise vai se normalizar ao longo dos próximos dias, segunda ou terça-feira, no máximo", afirmou.

O que diz a Enel sobre resolução do 'apagão' de SP

Confira abaixo a íntegra de comunicado enviado pela assessoria de imprensa da Enel ao Estadão:

"A Enel Distribuição São Paulo informa que o fornecimento de energia está voltando ao padrão de normalidade na área de concessão, com o restabelecimento do serviço para os clientes afetados nos dias 10 e 11 de dezembro pelo ciclone extratropical.

Técnicos da distribuidora seguem atuando em alguns casos mais complexos de reconstrução de rede, que envolvem troca de cabos, postes e outros equipamentos. As equipes também trabalham para atender solicitações de falta de luz registradas após o evento climático.

Desde a manhã de quarta-feira, a Enel São Paulo mobilizou um número recorde de equipes em campo, chegando a cerca de 1.800 times ao longo dos dias de trabalho. O vendaval foi o mais prolongado já registrado na região. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas atingiram um pico de 82,8 km/h, no Mirante de Santana.

Radares do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo chegaram a registrar um pico local de 98,1 km/h na região da Lapa. Desde o início das medições pelo Inmet , em 2006, é a primeira vez que a estação meteorológica Mirante de Santana registra uma sequência tão prolongada de ventos superiores a 70 km/h na cidade de São Paulo."