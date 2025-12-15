Quem foi Michele Singer, esposa de Rob Reiner morta ao lado do cineasta?

O ator e cineasta Rob Reiner, 78 anos, e sua esposa, Michele Singer, 68, foram encontrados mortos na mansão em que viviam em Los Angeles, conforme divulgado pela imprensa americana na noite de domingo, 14. A polícia está investigando o caso como um "aparente homicídio".

Rob Reiner era filho de um comediante pioneiro da televisão e se tornou um popular ator de sitcom antes de dirigir filmes aclamados como Isto É Spinal Tap, Harry e Sally - Feitos Um para o Outro e A Princesa Prometida.

Ele conheceu Michele nos bastidores de Harry e Sally, quando foi apresentado a ela pelo diretor de fotografia do filme. Eles se apaixonaram e se casaram sete meses depois, em 1989.

O cineasta contou que o relacionamento o levou a mudar o final do filme - uma versão anterior terminava com os protagonistas afastados.

Juntos, Rob e Michele tiveram três filhos: Jack, Nick e Romy.

Quem foi Michele Singer

No final dos anos 1980, quando conheceu o marido, Michele era fotógrafa e vivia em Nova York. Depois do casamento, chegaram a trabalhar juntos em alguns filmes de Rob.

Segundo registrado no IMDb (Internet Movie Database), Michele foi fotógrafa especial de Louca Obsessão (1990) e produtora de Albert Brooks - Rindo da Vida (2023), documentário pelo qual foi indicada ao Emmy, e Isto é Spinal Tap 2, lançado neste ano.

Ela ainda fez uma aparição como atriz em Um Dia de Louco (1994), filme de Nora Ephron estrelado por Steve Martin.

De acordo com o The New York Times, Michele também foi ativista e atuou em projetos sociais e políticos com Rob. Nos anos 1990, eles criaram a campanha I Am Your Child para conscientizar sobre a importância da educação pública para o desenvolvimento infantil na primeira infância, nos Estados Unidos.