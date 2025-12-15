Os seis melhores filmes de Rob Reiner para assistir no streaming

Ator e diretor muito querido em Hollywood, Rob Reiner morreu no último domingo, 14, possivelmente vítima de um assassinato. Com longa carreira à frente e atrás das câmeras, o filho do ator Carl Reiner (1922-2020) ganhou destaque após estrelar a série Tudo em Família.





Sua carreira de ator nunca desacelerou, com Reiner aparecendo em produções como New Girl, O Urso, O Lobo de Wall Street e The Good Fight, mas ele se destacou mesmo como diretor, comandando diversos filmes que até hoje são considerados clássicos.





Confira abaixo seis filmes dirigidos por Rob Reiner disponíveis no streaming:





A Princesa Prometida (1987)

Um garoto doente (Fred Savage) pede que seu avô (Peter Falk) leia para ele uma história inédita, dando início a uma aventura com muita ação, romance e vingança. Na trama, uma princesa (Robin Wright) é sequestrada, dando ao fazendeiro Westley (Cary Elwes) a chance de se reencontrar com seu verdadeiro amor. Enquanto isso, Inigo Montoya (Mandy Patinkin) procura pelo homem que matou seu pai.





Até hoje considerado um dos melhores contos de fada dos cinemas, A Princesa Prometida está disponível no Telecine.





Harry e Sally: Feitos um para o Outro (1989)

Uma das comédias românticas mais importantes e influentes do cinema, Harry e Sally: Feitos um para o Outro acompanha o casal titular, interpretado por Billy Crystal e Meg Ryan. Conectados por uma pessoa em comum, os dois começam uma amizade esporádica ao se mudarem para Nova York. Após anos de encontros e desencontros, eles começam a perceber sentimentos um pelo outro.





Harry e Sally: Feitos um para o Outro está disponível na Mubi.





Louca Obsessão (1990)

Adaptação da obra de Stephen King que rendeu o Oscar de Melhor Atriz a Kathy Bates, Louca Obsessão acompanha um autor famoso, vivido por James Caan, que, após um acidente, é resgatado por uma fã. Acamado, ele logo começa a perceber que sua salvadora tem motivos ocultos e está disposta a tudo para alcançá-los.





Louca Obsessão está disponível no Prime Video e na Mubi.





Questão de Honra (1992)

Escrito por Aaron Sorkin e indicado a quatro Oscars, incluindo Melhor Filme, Questão de Honra acompanha um julgamento de crimes militares. No caso, o jovem advogado e tenente Daniel Kaffee (Tom Cruise) tenta provar que um jovem soldado foi morto a pedidos do coronel Jessep (Jack Nicholson) após quebrar a hierarquia de seu pelotão.





Questão de Honra está disponível na HBO Max.





Antes de Partir (2007)

Antes de Partir segue a história de Carter (Morgan Freeman), um mecânico veterano, e Edward (Jack Nicholson), um bilionário dono de hospitais, que se conhecem ao tratarem suas respectivas doenças. Ao descobrirem que ambos estão em estado terminal, eles começam uma lista de últimos desejos, com um ajudando o outro a realizar esses objetivos antes de morrerem.





Antes de Partir está disponível no Prime Video.





O Primeiro Amor (2010)

A garota Juli (Madeline Carroll) se apaixona por Bryce (Callan McAuliffe), vizinho de seu terreno na zona rural dos Estados Unidos. Por anos, a menina alimenta essa paixão infantil, que não parece ser recíproca. Depois de muito tempo, os dois começam a questionar essa relação, levando-os a navegar pelas várias dificuldades de se viver o primeiro romance.





O Primeiro Amor está disponível na HBO Max.





Venda e aluguel digital





Ainda que muitos sucessos de Reiner estejam disponíveis para streaming, muitos só podem ser acessados por meio de venda ou aluguel digital. Esse é o caso de Isto É Spinal Tap!, falso documentário de 1984 que acompanha uma banda de sucesso e seu iminente fim entre picuinhas pessoais e egos inflados de seus membros. Sua sequência Isto É Spinal Tap 2, foi lançada em 2025 e também está disponível em plataformas digitais.





Outra grande adaptação de Stephen King dirigida por Reiner, Conta Comigo é outro título que só pode ser assistido desembolsando o valor da compra.





Outro sucesso do cineasta disponível para venda e aluguel é Meu Querido Presidente, longa de 1995 estrelado por Michael Douglas e Annette Bening.