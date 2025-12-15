Homem mata atropelado namorado da ex em Campo Grande

Rio - Um homem morreu atropelado, neste domingo (14), depois de brigar com o ex-companheiro de sua atual namorada, em Campo Grande, na Zona Oeste. O autor foi preso em flagrante.

Marcus Vinicius Carvalho Cardoso Menesterio teria se envolvido em uma confusão com o ex de sua mulher em um bar. De acordo com relatos nas redes sociais, após a discussão, o homem deixou o local, pegou um carro e atropelou a vítima, a pressionando contra um muro. O autor fugiu em seguida.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal no contexto de violência doméstica. No local, a equipe identificou que a mulher possuía medida protetiva contra o ex e que ele entrou em luta corporal com seu atual namorado antes de o atropelar. O carro chegou a capotar.

Marcus chegou a ser socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O autor do crime, que não teve o nome revelado, se apresentou na 35ª DP (Campo Grande), onde os agentes o autuaram em flagrante.

A Polícia Civil informou que realizou perícia no local do atropelamento e que outras diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.