Filho de Rob Reiner é preso por suspeita de assassinato dos pais

Nick Reiner, filho de Rob Reiner e Michele Singer, foi preso pelo assassinato dos pais, em Los Angeles. O homem de 32 anos está sob custódia da polícia sob "suspeita de crime", com fiança estabelecida em 4 milhões de dólares.

De acordo com a revista Rolling Stone, a prisão foi efetuada ainda na noite do último domingo, 14, horas depois de Romy Reiner, filha caçula do casal, encontrar Reiner e Singer assassinados na casa da família.

A prisão de Nick já vinha sendo adiantada por outros veículos, com a Peopleafirmando que fontes próximas à família revelaram que o filho do meio de Reiner estava sendo interrogado.

Reiner e Singer foram encontrados mortos em sua casa na tarde de domingo, vítimas de ferimentos feitos com uma arma branca. Após a chegada do resgate, o casal foi declarado morto no local por bombeiros e paramédicos. Até a noite do domingo, a polícia afirmava oficialmente que não tinha nenhum suspeito.

Nick, de 32 anos, passou várias vezes por clínicas de reabilitação, com a primeira internação quando ele tinha apenas 15 anos. Lutando contra o vício, ele chegou a morar na rua em diferentes estados norte-americanos.

Em 2015, ele co-assinou o roteiro de Being Charlie, filme semiautobiográfico dirigido por seu pai que segue um jovem que lida com as pressões da juventude e do vício em meio aos holofotes trazidos por seus pais famosos.

Além de Nick e Romy, 28, Reiner e Singer também tiveram Jake, 34, que seguiu a carreira de ator. Filha biológica da primeira esposa do diretor, Tracy Reiner, 61, foi adotada por ele quando ele se casou com Penny Marshall.