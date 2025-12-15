SBT publica carta aberta após críticas de Zezé Di Camargo ao posicionamento da emissora

Após a polêmica envolvendo Zezé Di Camargo, o SBT divulgou uma carta aberta assinada pela presidente da emissora, Daniela Abravanel Beyruti. O posicionamento foi publicado depois de o cantor pedir o cancelamento de seu especial de Natal por discordar da presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na inauguração do SBT News, na sexta-feira, 12.

Sem citar o nome do cantor no texto, a emissora afirma que o lançamento do SBT News está alinhado a um projeto de jornalismo confiável, plural e apartidário. A carta também responde, de forma indireta, às críticas feitas pelo cantor, que havia afirmado que decisões recentes do canal estariam em desacordo com os valores defendidos por Silvio Santos. "Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundadores", diz o comunicado.

Segundo a presidente, a criação do novo canal de notícias surge como resposta à "falta de diálogo" no País e se baseia em princípios de imparcialidade e isenção. Daniela também destacou que o SBT foi reconhecido em pesquisas recentes do Instituto Reuters como um veículo com alto índice de confiança e credibilidade, o que, segundo ela, sustentou a decisão de investir em um projeto voltado à apuração dos fatos.

Daniela afirmou ainda que a inauguração do SBT News, realizada na última sexta-feira, 12, buscou refletir a pluralidade institucional brasileira, com representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. De acordo com o comunicado, a proposta é entregar um jornalismo "sem partido, sem lado", que não recorra a algoritmos, não incentive a polarização e não utilize inteligência artificial para distorcer informações.

Por fim, a presidente do canal lamentou interpretações equivocadas sobre o projeto e convidou o público a acompanhar a programação para formar sua própria opinião. "Amamos nosso País, torcemos por ele, amamos nosso povo, trabalhamos para ele."

Polêmica de Zezé Di Camargo

Zezé Di Camargo usou o seu perfil no Instagram na madrugada desta segunda-feira, 15, para pedir publicamente ao SBT o cancelamento de seu especial de Natal, marcado para ir ao ar no próximo dia 17. Em vídeo publicado nas redes sociais, o cantor demonstrou incômodo com a atual postura do canal, especialmente após a presença do presidente Lula (PT) na inauguração do SBT News, na última sexta-feira, 12.

O especial de Natal com Zezé já está gravado e contou com participações de outros artistas. Ainda assim, o sertanejo afirmou preferir que a emissora reconsidere a exibição. "Se vocês puderem fazer um favor pra mim: tirem meu especial do ar. Não quero participar disso", disse.

Zezé declarou que o posicionamento recente do SBT não reflete suas convicções pessoais. Segundo ele, a emissora passou a adotar uma linha da qual discorda. "Eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias. Juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento", afirmou.

Sem mencionar nomes diretamente, Zezé fez críticas às filhas de Silvio Santos, fundador da emissora, ao afirmar que decisões recentes estariam em desacordo com os valores defendidos pelo empresário. "Filho que não honra pai e mãe, para mim, não existe", declarou.