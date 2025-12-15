Empresária morre em acidente com carro de luxo em Balneário Camboriú; motorista foi presa

Uma empresária de 40 anos morreu em um acidente envolvendo um Porsche na madrugada desta segunda-feira, 15, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O veículo bateu de frente com um poste por volta das 2h45, na Rua Normando Tedesco, na Barra Sul, local com um dos metros quadrados mais caros do País. O teste do bafômetro indicou que a motorista, que foi presa, teria ingerido bebida alcoólica.

Aline Cristina Dalmolin estava no banco do passageiro. Ela ficou presa às ferragens por um longo período antes de ser levada ao hospital, segundo informações da Polícia Militar (PM). A empresária, que estava inconsciente, sofreu lesões graves na cabeça e teve um dos braços amputados. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

O resgate dela do interior do veículo foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A polícia informou que durante o trajeto de ambulância ela teve diversas paradas cardiorrespiratórias.

De acordo com a PM, testemunhas relataram que a condutora do veículo saiu do carro após o acidente e foi em direção às margens do Rio Camboriú. Os policiais a encontraram em uma área de mangue, apresentando "sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade de locomoção, odor etílico e desorientação". Como ela não teve o nome divulgado, não foi possível localizar sua defesa.

A motorista teria admitido aos policiais que havia bebido e aceitou fazer o teste do bafômetro, que indicou 0,97 mg/l de álcool por litro de ar expelido, configurando crime de trânsito. A PM também registrou um auto de constatação de sinais de alteração e capacidade psicomotora por conta de sonolência, vermelhidão nos olhos e desordem nas roupas.

Segundo a polícia, a motorista não apresentava lesões aparentes. Mesmo assim, ela foi encaminhada para um hospital para avaliação médica. Após a consulta, a mulher foi levada para a delegacia. Ela passará por audiência de custódia até a terça-feira, 16.

A Polícia Civil e a perícia foram até o local do acidente. Já o veículo foi removido e levado ao pátio da polícia.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a CELD Esportes, empresa de Aline, lamentou a morte da empresária. A nota também informou que o centro empresarial esportivo, de eventos e lazer ficará fechado por três dias.

"Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas. Aline foi uma pessoa de grande valor, cuja dedicação e espírito farão uma falta irreparável em nossa equipe e em toda a comunidade que a conheceu", diz o texto.