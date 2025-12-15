Quem era a empresária de 40 anos que morreu em acidente com carro de luxo em Balneário Camboriú

A empresária Aline Cristina Dalmolin, de 40 anos, morreu em um acidente envolvendo um Porsche na madrugada desta segunda-feira, 15, em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Ela era passageira do veículo e chegou a ser socorrida após ficar presa às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar, a motorista do carro, que foi presa e não teve o nome divulgado, havia consumo bebida alcoólica. A mulher foi levada ao hospital e depois para a delegacia. Ela deverá passar por audiência de custódia até a terça-feira, 16.

Nas redes sociais, Aline Dalmolin se apresentava como empresária com mais de 20 anos de carreira, palestrante e mentora. No fim de semana, ela havia participado de um evento na capital paulista chamado Cocriador Milionário. As últimas postagens dela no Instagram mostraram alguns momentos de evento e a volta de avião para Santa Catarina.

A última postagem dela foram algumas frases sobre o que o ano de 2025 tinha ensinado. Entre as frases, ela escreveu: "dar a volta por cima virou rotina" e "cuidar de mim é o maior ato de amor".

Aline era proprietária da CELD Esportes, um centro empresarial esportivo, de eventos e de lazer. O empreendimento está em funcionamento há quase 20 anos.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a CELD Esportes lamentou a morte da empresária. A nota também informou que o centro ficará fechado por três dias.

"Neste momento de dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e colegas. Aline foi uma pessoa de grande valor, cuja dedicação e espírito farão uma falta irreparável em nossa equipe e em toda a comunidade que a conheceu", diz o texto.

Como foi o acidente

Após a batida no poste, Aline Cristina Dalmolin, que estava no banco do passageiro, ficou presa às ferragens por um longo período, segundo informações da Polícia Militar (PM). A empresária ficou inconsciente. Ela sofreu lesões graves na cabeça e teve um dos braços amputados.

O resgate dela do interior do veículo foi feito por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia informou que durante o trajeto de ambulância ela teve diversas paradas cardiorrespiratórias.

De acordo com a PM, testemunhas relataram que a condutora do veículo saiu do carro após o acidente e foi em direção às margens do Rio Camboriú. Ela foi encontrada pelos policiais em uma área de mangue, apresentando "sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade de locomoção, odor etílico e desorientação".

A motorista teria admitido aos policiais que havia bebido e aceitou fazer o teste do bafômetro, que indicou 0,97 mg/l de álcool por litro de ar expelido, configurando crime de trânsito. A PM também registrou um auto de constatação de sinais de alteração e capacidade psicomotora por conta de sinais como sonolência, vermelhidão nos olhos e desordem nas roupas.

A Polícia Civil e a perícia foram até o local do acidente. Já o veículo foi removido e levado ao pátio da polícia.