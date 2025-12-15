Há 3 meses, Rob Reiner falou por qual filme gostaria de ser lembrado

Morto aos 78 anos em sua casa em Los Angeles, Rob Reiner falou recentemente sobre seu legado e como gostaria de ser lembrado após a morte. Em setembro de 2025, o diretor de filmes como Conta Comigo e A Princesa Prometida relembrou seu catálogo em conversa ao programa de Piers Morgan.

Perguntado pelo apresentador por qual trabalho ele gostaria que o definisse na memória do público, sua resposta foi Conta Comigo, adaptação da obra de Stephen King lançada em 1986. "Não sei qual o melhor, isso é para as pessoas escolherem", afirmou Reiner, "Mas esse foi o filme que mais significou para mim, porque ele é realmente uma extensão da minha personalidade e da minha sensibilidade."

"[Conta Comigo] tem uma mistura de amor, melancolia e emoção… É o que eu mais gosto entre todos", explicou.

"Todas as pessoas têm um favorito, falam os clichês de 'amo todos os meus filhos, até os ruins'. Mas sempre digo, Conta Comigo é o que tem mais significado para mim."

A morte de Rob Reiner

Rob Reiner e a esposa, Michele Singer, 68, foram encontrados mortos pela filha, Romy, 28, na tarde do último domingo, 14. O corpo de bombeiros foi acionado para primeiros socorros, mas o casal foi declarado morto no local.

Reiner e a esposa teriam morrido em decorrência de ferimentos feitos com uma arma branca.

Nick Reiner, 32, filho do meio do casal, foi preso horas depois pela polícia de Los Angeles e está sob custódia, com fiança estabelecida em 4 milhões de dólares.