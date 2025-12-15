Imagens mostram o que aconteceu em prédio antes e depois de mulher morrer ao cair do 10º andar

Parte da última madrugada de Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, que morreu após cair do décimo andar de um prédio no Morumbi, em São Paulo, foi registrada por câmeras de segurança do imóvel. Imagens do circuito interno de monitoramento foram divulgadas pelo Fantástico, da TV Globo, no domingo, 14. Maria Katiane era natural de Crateús, no Ceará, e tinha uma filha.

O caso, investigado como feminicídio, aconteceu no dia 29 de novembro. Alex Leandro Bispo, de 40 anos, companheiro de Maria Katiane, foi preso na terça-feira, 9, pela suspeita de ter jogado a mulher do apartamento. O Estadão tenta localizar a defesa dele, que, ao Fantástico, afirmou que imagens internas do local mostrariam a mulher correndo em direção à varanda.

Os vídeos revelados no domingo mostram a sequência de acontecimentos antes da morte. Primeiro, a vítima e o homem chegam ao prédio. Logo depois, ela desce do carro, corre pela garagem e tenta se esconder atrás de um pilar. O homem, então, sai do veículo e procura por ela.

Na sequência, a mulher corre até o elevador e sobe sozinha. O homem sobe em outro em elevador. Depois, imagens mostram a mulher novamente na garagem. O homem a segura pelo pescoço, ela cai e é agredida por ele. Depois, o suspeito empurra a vítima para o elevador e eles sobem novamente.

As imagens da sequência são do homem retornando sozinho no elevador. Ele leva as mãos à cabeça e se agacha. Outro vídeo também mostra a mulher caída na garagem. Ele se debruça sobre o corpo e parece tentar checar se ela estava viva. As imagens mostram ainda a chegada dos bombeiros.

Testemunhas contaram à polícia que ouviram um barulho muito forte dentro do apartamento do casal. A perícia também fez fotos no local que mostram o banheiro danificado e indícios de arrombamento da porta.