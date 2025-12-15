Rob Reiner teria discutido com filho em festa um dia antes de morrer, diz site

Morto na tarde de domingo, 14, Rob Reiner teria discutido com o filho e atual suspeito de seu assassinato, Nick Reiner, em uma festa na noite do sábado, 13. Os dois foram à celebração de final de ano organizada por Conan O'Brien, conhecida e frequentada por muitos amigos famosos do apresentador.

De acordo com fontes ouvidas pelo TMZ, os dois entraram em uma discussão acalorada que foi ouvida pelos demais convidados. Segundo a reportagem, Reiner e a esposa, Michele Singer, deixaram a festa logo depois, mas a fonte não soube dizer se Nick estava com eles.

A pessoa ouvida pelo TMZ, supostamente próxima à família, teria afirmado que Reiner e Singer estavam tendo dificuldades de lidar com a saúde mental e o vício de Nick, que já havia passado pela reabilitação 17 vezes. "Nós tentamos de tudo", teria dito Singer.

Reiner e Singer foram encontrados mortos em sua casa em Los Angeles por Romy Reiner, filha caçula de 28 anos do casal. O corpo de bombeiros foi chamado para prestar primeiros socorros, mas a morte foi confirmada no local.

Nick foi preso horas depois e segue sob custódia da polícia de Los Angeles. Sua fiança foi estabelecida em 4 milhões de dólares.