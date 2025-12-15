Mulher é atropelada por ex-companheiro em SP e fica gravemente ferida

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada pelo ex-companheiro, na manhã desta segunda-feira, 15, na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, o homem levava a filha do casal à escola quando teria discutido com a ex-mulher e a atropelado em seguida.

A vítima sofreu ferimentos graves ao ser atingida pelo veículo e bater contra um poste. Ela foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Carrão.

A mulher tinha uma medida protetiva contra o ex desde sexta-feira, 12. O homem foi preso pela Polícia Militar momentos depois do crime. O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher.