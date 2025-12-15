Incêndio de grandes proporções interdita principal via de Copacabana

Rio - Uma loja de motocicletas e bicicletas elétricas pegou fogo em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no início da noite desta segunda-feira (15). Ao menos três pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, sendo que uma, em estado grave, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Por causa do combate às chamas pelo Corpo de Bombeiros, a Avenida Princesa Isabel precisou ser completamente interditada no sentido Botafogo. O Centro de Operações do Rio (COR) orienta que os motoristas utilizem a Rua Figueiredo Magalhães e o Túnel Alaor Prata como rotas alternativas.



