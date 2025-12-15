Lorena Maria rebate empresários e reafirma acusações de traição contra MC Daniel

fotogaleria

Nas redes sociais, Lorena contestou diretamente a versão dos empresários e reforçou que o relacionamento ainda existia quando as mensagens vieram à tona. “Ambos NÃO ficavam com outras pessoas porque eu estava grávida de uns TRÊS MESES, então lavem essa boca porca de vocês. Print de abril? Mentirosos! A data é em AGOSTO”, escreveu.A influenciadora também afirmou que só tomou conhecimento da situação no fim da gestação. “Eu descobri com OITO meses e ainda ME culparam. Eu era a traíra e a mulher não confiável por ter invadido a privacidade dele”, declarou, dizendo que as traições aconteceram durante a gravidez do filho do casal.O pronunciamento ocorre depois de o programa Melhor da Tarde, apresentado por Léo Dias, divulgar que empresários de MC Daniel negam a traição e alegam que os dois não estavam juntos no período do suposto print apresentado por Lorena.Além disso, Lorena trouxe novos relatos sobre episódios vividos durante a gestação. Segundo ela, o comportamento do cantor causou sofrimento em momentos delicados. “Ele mentiu, sim, enganou, sim, traiu sim! Inclusive tinham várias delas na festa de aniversário dele onde eu fiquei na rua, tarde, sozinha e gravida tentando chegar na festa num dia que eu estava sendo massacrada na internet”, afirmou.Ela também comentou sobre a imagem que tinha do então companheiro. “Jurava, SIM, que era um homem fiel, de Deus e de família. Claro que tenho minha responsabilidade de ter acreditado nisso, mas que cada um arque com as suas!”, escreveu.Por fim, a influenciadora destacou que o conflito vai além da traição em si e envolve consequências emocionais. “Apesar de esse NÃO ser o problema!!! O problema é o inferno que minha vida virou! O problema foi ele ter ido mexer com um assunto muito grave e sério para me prejudicar! Com meus traumas, minha história e minha dor. Mas, pelo visto, TODOS deles acham NORMAL essas podridões!”, concluiu.Até o momento, MC Daniel não se manifestou diretamente sobre as novas declarações.