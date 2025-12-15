Enel SP diz que seguirá trabalhando para reduzir o impacto de eventos climáticos aos clientes

A Enel São Paulo afirmou que reforçou, "de forma estrutural", o seu plano operacional e que seguirá trabalhando para reduzir o impacto do avanço dos eventos climáticos sobre os clientes na área de concessão que abrange 24 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital.

Em nota emitida após o posicionamento do governo paulista, que pediu intervenção na concessionária ao governo federal - que responde pelas concessões de distribuição de energia elétrica -, a Enel São Paulo disse que vem realizando investimentos crescentes, e que 2025 a 2027, aportará um valor recorde de R$ 10,4 bilhões na expansão e modernização da rede elétrica.

"Com um plano de iniciativas concretas e mensuráveis, a companhia tem mantido uma trajetória contínua de melhoria em frentes como: redução do tempo médio de atendimento a ocorrências emergenciais; redução das interrupções de longa duração (mais de 24h) e mobilização das equipes em contingências de nível extremo", afirmou.

A empresa declarou ainda que, de novembro de 2023 a outubro de 2025, registrou uma melhora de 50% no tempo médio de atendimento emergencial. Já as interrupções com mais de 24 horas de duração reduziram em 90% no mesmo período.

No comunicado, o governo do Estado de São Paulo citou questões como as reclamações junto à Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Sobre isso, a Enel afirmou que, o índice de reclamações comerciais registrado na agência reguladora "fechou outubro de 2025 no menor patamar desde 2020, apresentando uma redução de 80%".

Os dados apresentados pela concessionária, no entanto, não incluem a última semana, quando 2,2 milhões de imóveis na área de concessão chegaram a ficar sem energia em virtude do ciclone extratropical que atingiu a região.